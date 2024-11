Spettacolo.periodicodaily.com - Diss Gacha Presenta Il Nuovo Singolo “GACHA”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Siamo pronti a immergerci nel mondo die a scoprire le emozioni che il suolavoro, “” avrà da offrirci.“” In Radio e In DigitaleA partire da venerdì 15 novembre, il mondo della musica accoglierà il primodi, intitolato “”. Questo brano è solo un’anteprima dell’atteso album “Cultura Italiana Parte 2”, la cui uscita è fissata per venerdì 29 novembre. Un progetto che promette di incantare e rinnovare la scena musicale.Scopri “”, IlDisponibile in Digitale e in Edizione AutografataIl” sarà disponibile in tutte le piattaforme radiofoniche e digitali. Gli appassionati potranno anche acquistare il CD autografato e i vinili bianchi e bordeaux, entrambi in edizione autografata. È possibile preordinarli attraverso questo link:– Cultura Italiana Parte 2.