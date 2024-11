Ilnapolista.it - Deschamps: «Lasciate in pace Mbappé. Israele, facciamo in modo che resti una partita di calcio»

Domani la Francia ospita, quinta giornata di Nations League. Il clima in Francia è piuttosto pesante, sia per questione interne (come l’assenza di), sia per questioni esterne (la paura di manifestazioni pro Palestina e gesti antisemiti). In conferenza stampa peròricorda, come riportato da Rmc Sport, che sarà una serata di sport e tale deve rimanere. Suha glissato.Leggi anche: «è vittima della narrazione pro Zidane, tutti sognano lui come ct della Francia»: «Kolo Muani? Sarebbe meglio se giocasse di più al Psg»e il rinnovamento del gruppo«Non sono qui per prendere qualcosa di nuovo per fare qualcosa di nuovo. Pavard e Coman? Posso sempre fare diversamente ma in relazione al nostro obiettivo sportivo di garantire questa qualificazione ci sono anche gli infortuni, che limitano le nostre scelte».