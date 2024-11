Liberoquotidiano.it - Cop29: Meloni, 'collaborare tutti per centrare obiettivi, natura va difesa con uomo al centro'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Laa Baku è chiamata "a dare ulteriore impulso all'impegno per limitare l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C. A Dubai ci siamo postiambiziosi: triplicare la capacità di generare energia rinnovabile nel mondo e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030. Per raggiungere questiè necessaria la collaborazione di- a partire dai principali emettitori di gas a effetto serra – oltre ad un adeguato sostegno finanziario. Durante questa conferenza lavoreremo per adottare un nuovo obiettivo di finanza per il clima. Per raggiungere una buona sintesi è necessario condividere le responsabilità, superando le divisioni tra Nazioni sviluppate, economie emergenti ed economie in via di sviluppo".