Cop29 cardinal Parolin | Cancellare debito Paesi poveri è questione di giustizia

“Vorrei ribadire un appello di Papa Francesco chiedendo alle nazioni più ricche di riconoscere la gravità di azione passate cancellando ildel passato. Sarebbe una decisione di. Un veroecologico esiste soprattutto tra il Sud e il Nord del mondo ed è legato a squilibri commerciali”. Così il Segretario di Stato del Vaticano,e Pietro, intervenendo alla Cop 29 in corso a Baku, in Azerbaigian.“È necessario creare una nuova architettura finanziaria in modo che ipiùe vulnerabili possano combattere una crisi ambientale“, ha aggiunto