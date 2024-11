Quotidiano.net - Caso Fitto, Meloni: “Secondo la sinistra l’Italia non merita la vicepresidenza della commissione Ue”

Roma, 13 novembre 2024 – "Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele, commissario italiano, va tolta lache la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L'Italia,loro, nondi avere una. Questi sono i vostri rappresentanti di". Sono le parole postate sui social dalla presidente del consiglio Giorgiain merito alle tensioni che si stanno creando in merito alle nomine dei commissariUe. I capigruppo del Ppe, dei Socialisti e Democratici (S&D), e di Renew (Liberali) al Parlamento europeo hanno partecipato a un incontro a Palazzo Berlaymont con la presidente, Ursula von der Leyen, oggi a Bruxelles,quanto hanno riferito fonti degli stessi gruppi, per cercare di risolvere la crisi politica provocata dalle tensioni seguite al processo, delle audizioni di conferma dei commissari designati, rimasto per ora bloccato dai veti incrociati.