Casa di riposo nella bufera L’opposizione chiede l’accesso agli atti

Prosegue la diatriba del consigliere comunale della Lista Ferri, Filippo Mirabella, sull’azienda speciale Regina Elena. Stavolta Mirabella risponde a Claudio Salvadori della Uil Fpl di Massa Carrara. "Irricevibili, strumentali e faziose le accuse di Salvadori, faccia le batte per i diritti dei lavoratori quando servono e non si presti a critiche pilotate per raggiungere altri scopi – scrive il consigliere di minoranza –.Ritengo che il rispetto verso l’anziano sia l’obiettivo primario per tutti. La questione era ed è squisitamente politica e riguardava infun chiarimento da parte dell’assessore Carlo Orlandi sulla la capo - parrucchiera se svolgesse alche il ruolo di magazziniera dato che, le lamentele erano riferite al fatto che quando non era presente, il magazzino rimaneva chiuso.