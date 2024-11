Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Donati carica la Ternana: "Dobbiamo fare di più»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le Fere hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida con la Lucchese (domenica al "Liberati" ore 15). C’è da metabolizzare la mezza delusione del derby e tornare alla vittoria anche per tentare di approfittare degli scontri diretti che nel prossimo turno attendono quattro dirette avversarie. La Società è sempre molto vicina alla squadra. Alla seduta (tra l’altro nel giorno del compleanno di Ignazio Abate e del mediano Giovanni Corradini), ha assistito anche il presidente Stefano D’Alessandro. Oggi è in programma un "doppio", sempre a porte aperte al "Taddei". Il rammarico. Francesco, in quattro secondi, ha avuto sui piedi i due palloni che avrebbero potuto cambiare il derby in cui è stato comunque tra i migliori. "Ci ho pensato davvero tanto – ha detto il difensore-esterno rossoverde a "Quelli di Notte Gol" suTime – perchè è accaduto in una fase cruciale.