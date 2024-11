Gaeta.it - Calabria promuove la valorizzazione turistica degli alberi monumentali con un nuovo finanziamento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il governo regionale dellaha lanciato un’iniziativa che mira a incentivare lapresenti sul territorio. L’assessore all’Ambiente, Giovanni Calabrese, ha annunciato un sostegno economico destinato ai Comuni della regione per favorire interventi che migliorino l’accessibilità e la fruizione di questi patrimoni naturali unici. L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto più ampio volto alla conservazione e promozione della biodiversità calabrese, con l’obiettivo di trasformare questi luoghi in attrattive turistiche.Sostegno per interventi diL’assessore Calabrese ha specificato che le risorse finanziarie potranno essere utilizzate per vari tipi di interventi. Tra questi ci sono il recupero e la messa in sicurezza dei sentieri di accesso agli, la realizzazione di cartellonistica informativa, opere di recinzione e abbellimento delle aree circostanti, organizzazione di visite guidate, oltre alla produzione di materiali promozionali e informativi.