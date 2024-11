Inter-news.it - Belgio-Italia, Spalletti a caccia delle Final Eight. La probabile formazione

Lucianoha l’occasione di strappare il pass per ledi Nations League con una giornata di vantaggio. In vista deldue ballottaggi. PARTITA – Archiviato per un momento il campionato con la lotta scudetto riaperta, l’si Lucianoè alla rincorsadi Nations League. Gli azzurri, reduci dalla roboante vittoria contro Israele, sono in testa al gruppo 2 del Girone A. Domani a Bruxelles ci sarà la sfida contro ildel rientrante Lukaku. All’basterà non perdere per staccare la matematica qualificazione con una giornata di anticipo. Allo stesso tempo Spalleti, non rinuncerà ai big e proverà a chiudere con il rientro a Coverciano insieme ai tre punti.ha due ballottaggi in corso, come suo solito, si affiderà allo zoccolo duro che ha fatto bene in questo post Europeo.