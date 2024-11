Metropolitanmagazine.it - Annunciata la collab del 2025: arriva H&M x Glenn Martens a unire sport e chic

Anche quest’anno: nellasarà H&M x. Il famosissimo marchio di fast fashion anche quest’anno lancia la sua. Si tratta del designer belga, direttore creativo di Diesel che a settembre di quest’anno ha lasciato Y/Project per concentrarsi sul marchio Diesel.La nuovadelè H&M xLa partnership è statadal presidente e CEO del gruppo svedese, Daniel Ervér. E lo ha fatto durante l’edizione di BoF Voices. Lo aveva annunciato a Imran Amed, founder e CEO della testata. E non solo, questa notizia giunge alle orecchie degli appassionati poco prima del lancio di un progetto speciale. Infatti, si celebrano il prossimo anno vent’anni dall’inizio delleorazioni storiche. Per farlo, il marchio ha organizzato una riedizione degli articoli più amati.