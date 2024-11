Tvpertutti.it - Affari tuoi, Rossella dalla Campania vince ma il premio non la soddisfa

Non è stata di certo una puntata noiosa quella didel 13 novembre. A giocare da Stefano De Martino è stata lacon. Accompagnata dal fidanzato Antonio, la concorrente originaria di Volla si è Lasciata spesso influenzare dai consigli del suo ragazzo, purtroppo sfortunati.Chi è, la concorrente dellache ha giocato il 13 novembrePrima dell'inizio della puntata,si è mostrata molto emozionata, arrivando addirittura alle lacrime. Lavora come contabile in un'agenzia di viaggi, mentre il suo fidanzato Antonio, con cui ha una relazione da tempo, opera nel settore delle telecomunicazioni. I due si sono conosciuti in un locale dove si ballava: “Lui ha insistito un po', si è avvicinato. Io mi annoiavo, la musica non mi piaceva, e mi sono detta ‘diamogli una possibilità'.