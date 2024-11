Lapresse.it - Umbria, ‘io i voti li compro’: bufera su Bandecchi

Polemica contro il leader di Alternativa popolare Stefanodopo una risposta data sui social in un post dove l’alleato della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali in, in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre, scrive “inon li elemosino di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza”.Scoppia la polemica“Il ministro Piantedosi verifichi con il prefetto di Perugia se ci sia stata una compravendita di”, ha chiesto in aula il vicepresidente di AVS Marco Grimaldi. “Sono parole inaccettabili, il Viminale faccia luce”, ha detto.“Non ho mai mancato di esprimere quanto il modo di fare politica del primo cittadino di Terni si ponga all’antitesi rispetto alla mia visione – sottolinea in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli – ma a tutto c’è un limite.