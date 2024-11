Formiche.net - Trump, Musk e Nasa. Quale direzione per lo spazio americano

Con il secondo mandato di Donaldalla Casa Bianca, il mondo spaziale statunitense potrebbe subire trasformazioni profonde e durature. Sotto una nuova amministrazione, si prevede che il ritmo delle attività spaziali aumenterà, portando in primo piano il ruolo di SpaceX, società guidata dal sostenitore più noto di, Elon. Il nuovo inquilino della Casa Bianca e la sua amministrazione potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli Stati Uniti affrontano il proprio ruolo nel cosmo, concentrandosi su un’accelerazione del programma lunare Artemis e sul mantenimento della leadership americana nello, anche in risposta alla concorrenza sempre più intensa della Cina. Come riportato da Casey Dreier, direttore della politica spaziale presso The planetary society, su Space.com, “non è irragionevole pensare che possa esserci sia un aumento dei fondi sia un regime regolatorio più permissivo per agevolare lo sviluppo di Starship’’.