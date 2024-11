Gamberorosso.it - "Troppi nuggets di pollo e Coca Cola": la malsana dieta di Donald Trump che preoccupa il suo ex chef

La passione del neo-rieletto presidente degli Stati Uniti per il junk food non è una novità.è famoso per essere un grande mangiatore didi, hamburger e patatine fritte, il tutto annaffiato con un po’ dilight. Che non sia un’alimentazione salutare è chiaro a tutti, ma l’expresidenziale Andre Rush (in servizio alla Casa Bianca per quattro mandati, da Clinton al primo) si è dettoto per quello che si appresta a diventare il più anziano leader politico degli Stati Uniti di sempre.Hamburger e patatine, la passione diDa vero americano,esagera anche con le porzioni. Durante la campagna elettorale, dopo aver accusato l’avversaria Kamala Harris di non aver mai lavorato davvero al Mc’s (oggi motivo di vanto per gli imprenditori di successo negli States), ha persino finto di friggere patatine al fast food per farsi benvolere dal pubblico e offrire un’immagine rassicurante.