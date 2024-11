Liberoquotidiano.it - Tre neonati morti per pertosse in Italia, Andreoni: "Stiamo tornando al Medioevo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - "Con treperinal. Assurdo e vergognoso che ciò accada ancora nel 2024. I casi aumentano, soprattutto tra non vaccinati. Abbiamo a disposizione un'arma contro questa malattia, ovvero la vaccinazione in gravidanza che poi permette al bambino, al momento della nascita, di avere una copertura nei confronti di questa infezione che è particolarmente pericolosa, proprio nelle primissime settimane di vita". Così all'Adnkronos Salute Massimo, professore emerito di Malattie infettive dell'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive tropicali (Simit), a margine del convegno 'Health Innovation Show 2024'. "La vaccinazione - ricorda l'infettivologo - ha permesso all'di annullare virtualmente la mortalità per