The Penguin | Matt Reeves sul piano per una morte importante e sul ritorno del Joker di Batman – Parte II – SPOILER

Thesulper unae suldeldiII –Thesi è concluso ieri sera con un finale ricco di eventi che ha messo Oz Cobb sulla strada dell’inevitabile confronto con il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, e, produttore dello show e regista di The, ha parlato dei momenti più importanti dell’episodio e di come potrebbero collegarsi al suo sequel.ha anche rivelato che ladi un personaggionell’episodio finale si sarebbe svolta originariamente in modo molto diverso. Seguono importanti.La fine di The© HBOVerso la fine di “Una cosa grande o piccola”, Oz condivide un drink con il suo protetto Victor, prima di uccidere brutalmente il giovane. Vic era fedele a Cobb ed era arrivato a considerare il gangster come una famiglia, cosa che ha tragicamente segnato il suo destino.