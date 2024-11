Ilrestodelcarlino.it - Rata, De Cesare striglia la società: "Non siamo ancora un ambiente sano"

"Non vedoquel livello diche io e il dg Serangeli vogliamo". È quanto ha detto il diesse della Maceratese Nicolò Dedopo la vittoria sul Montefano. "A noi – aggiunge – è stato chiesto di organizzare il club cercando di fare le cose a modo, penso che sia valido quanto fatto finora". Ma c’è evidentemente qualcosa che non va. "un po’ lontani da une positivo di unache vuole fare le cose per bene e puntare in alto. Ci arriveremo, però fin da adesso vorrei nellapiù compattezza, una maggiore unione di intenti e quell’equilibrio indispensabile in un club dove ci sono forti pressioni da una piazza blasonata come quella di Mace". Si pensa al mercato per migliorare la squadra. "È normale ambire al meglio in queste realtà, se ci sarà bisogno lainterverrà con equilibrio.