Lanazione.it - Presi a pugni dai passeggeri a bordo. Dopo l’autista del bus un capotreno

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

e spray al peperoncino alper non pagare il biglietto. E ancora, un cazzotto sul naso aldell’autobus perché voleva fumare tra i sedili. Episodi di ordinaria follia sui mezzi di trasporto aretini che nel fine settimana sono diventati una trincea per gli addetti ai lavori. Due gli episodi di violenza in due giorni: il primo, sabato sera, sul treno del Casentino; il secondo sul pullman della linea extraurbana che collega Foiano con il capoluogo, domenica sera. Tre i giorni di prognosi nel primo caso, quindici nel secondo dove il 40enne al volante si è rimediato una frattura del setto nasale. È sabato sera. Ildell’ultima corsa tra Stia e Arezzo si chiama Ivan: è un giovane venticinquenne, assunto da due anni da Tft, che gestisce la linea controllata da Lfi.