Milano aumenta la tassa di soggiorno per il Giubileo 2025: ecco tutte le novità

Facebook WhatsAppTwittersi prepara ad accogliere un afflusso turistico notevole in occasione deldel, e per questo motivo il Comune ha previsto un incremento delladi. La misura, destinata a fare la sua comparsa a partire dal, porta la quota per gli hotel a 4 e 5 stelle da 5 a 7 euro. Secondo il bilancio di previsione, l’incasso previsto per il prossimo anno si attesta a ben 105 milioni di euro, un aumento netto rispetto ai 70 milioni preventivati nel 2024. Gli esperti stimano inoltre che il numero di turisti che visiterà la città nelraggiungerà i 9 milioni, segnando un incremento significativo rispetto ai dati attuali e un prolungamento medio delle permanenze.Aumento delladi: il contesto giubilareIl, che si svolge ogni 25 anni, rappresenta un evento di grande richiamo per i pellegrini e i turisti di tutto il mondo e si preannuncia come una grande opportunità economica per