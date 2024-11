Lanazione.it - L’urlo di dolore di via Pietri, a Novoli: “Ostaggi del degrado da troppo tempo. Ora basta”

Firenze, 12 novembre 2024 – “Siamo stufi di vivere tra sporcizia e. Quest’area deve essere riqualificata al più presto. Non siamo cittadini di serie b”. Cresce ogni giorno di più l’esasperazione tra i residenti delle case popolari di via, al momento l’unico palazzo della via. “Le case ci sono state consegnate nel 2004 - racconta Cristina Poggiali, rappresentante dell’autogestione delle case popolari -. Sono dunque vent’anni che combattiamo contro i mulini a vento”. I cittadini denunciano “accampamenti, discariche illegali e presenza di personaggi poco raccomandabili che abusano di alcol ed hanno trasformato parte dell’area in una toilette a cielo aperto”. Soprattutto d’estate, convivere con urla e schiamazzi è diventato impossibile. Via, dove all’inizio affaccia la Caritas, “che certo non aiuta sotto il profilo delle persone che frequentano la zona”, ad un certo punto s’interrompe a causa di un cancello, bollato come “abusivo” dai residenti, il quale delimita un ampio terreno privato.