Gqitalia.it - L'allenamento per avere gambe e glutei d’acciaio da fare a casa solo con i manubri

Avete notato che chi si allena in palestra spesso tende a dimenticare le? Non è un vizio capitale, ma lo sviluppo di un corpo armonico passa anche da li. Al di la dell'aspetto estetico,forti è essenziale per la salute, perché la parte inferiore del corpo gioca un ruolo fondamentale nelle attività quotidiane, dal camminare all’accovacciarsi, fino a garantire stabilità quando si trasportano oggetti pesanti. E se non siete “animali da palestra”, non serve andarci per raggiungere l’obiettivo dipiù forti etonici.Questa routine, ideata dalla trainer da 15 milioni di follower Kayla Itsines, si compone di sei esercizi mirati proprio per, tutti da eseguire con un paio di. La Itsines mostra ogni esercizio con un post su Instagram, mostrando come sia possibile costruire forza pur senza usare attrezzi ingombranti come bilancieri o macchinari.