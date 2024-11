Iodonna.it - La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità riguardo al Bonus asilo nido. La Manovra, infatti, semplifica i requisiti per ottenere l'importo massimo

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

I contributi economici, sotto forma dio detrazioni, pur non essendo la soluzione a tutti i problemi di welfare, rappresentano ormai un pilastro fondamentale per i cittadini, alle prese con le difficoltà di gestire budget sempre più risicati. Tra questi uno molto importante è ilche, oltre a fornire un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli, permettendo ai genitori di alrire notevolmente il peso finanziario legato all’accudimento dei figli, favorisce anche l’occupazione femminile. La possibilità,, di affidare i propri figli a strutture qualificate, agevola il rientro delle donne nel mondo del lavoro dopo la maternità, contribuendo a una maggiore partecipazione delle donne madri al mercato del lavoro. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Leggi anche › Madri serene e lavoratrici soddisfatte? Si può.