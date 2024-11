Quotidiano.net - La galassia nera. Tante sigle, pochi militanti. Ora c’è la Rete dei Patrioti

Adesso il nome èdei. Una sigla che riunisce ladell’estrema destra, dal Movimento nazionale ai fuoriusciti di Forza Nuova. E che accoglie all’occorrenza, come avvenuto sabato scorso, anche sodali di CasaPound. Una realtà che a Bologna, benché con numeri limitati (e con immaginabili difficoltà di convivenza) è presente da diversi anni e, periodicamente, produce manifestazioni più o meno partecipate, ma certamente sempre oggetto di contestazione da parte dei collettivi. Unache, in particolare nel primo decennio degli anni 2000 era piuttosto attiva in città: restano negli archivi della cronaca incendi e bombe molotov lanciate, a cadenza periodica, contro le varie sedi di CasaPound, come restano gli scontri di piazza con gli antagonisti. Forse l’episodio più significativo risale al giugno 2009, quando qualcuno diede fuoco alla sede del movimento di ultradestra a piazza di Porta Castiglione: l’allora leader di CasaPound dormiva all’interno con la fidanzata incinta e furono costretti a lanciarsi dalla finestra per salvarsi.