Gaeta.it - La cucina povera del territorio: il libro di Roberto Campagna esplora tradizioni gastronomiche

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il“Se non è zuppa, è pan bagnato” del noto autoresi propone di riportare alla luce la cultura culinaria tradizionale, in particolare quella legata alladel. Con una presentazione che si terrà il prossimo 16 novembre presso l’Auditorium Santa Chiara di Priverno, il volume si presenta come un’opera di ricerca gastronomica che riunisce storie, ricette e aneddoti, invitando il lettore a scoprire le origini e le peculiarità di piatti che raccontano una parte importante della storia culturale locale.Presentazione dele relatoriLa presentazione delvedrà la partecipazione di figure illustri del panorama culturale e gastronomico locale. Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, aprirà l’evento tracciando un quadro della rilevanza di questa pubblicazione nel contesto delleculinarie del