Sport.quotidiano.net - Il progetto. Centro sportivo, verso il via ai lavori: "A breve firmiamo la convenzione»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Se il Modena aveva deciso di prendersi del tempo per riflettere intorno al futuro di Mandelli, lo ha fatto anche per capire come modificare di conseguenza le caselle del settore giovanile. Detto che nel nuovo staff ci saranno Michele Troiano (vice) e Leonardo Fontanesi (tecnico dell’Under 16, ora collaboratore di Mandelli), la Primavera è ora affidata a Stefano Sacchetti, già in panchina nell’ultimo weekend nel 4-0 incassato dai giovani canarini dal Parma. Risultato, probabilmente, un po’ condizionato dalla settimana non prevista nei piani. Nei prossimi giorni, le scelte: "Con il responsabile Davide Caliaro, Andrea Catellani e Alessandro Consolati stiamo lavorando per definire i programmi – ha raccontato Matteo Rivetti – e per prendere le decisioni giuste, nei prossimi giorni le comunicheremo.