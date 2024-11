Lettera43.it - Il lapsus di Meloni: «Con il mio governo la disoccupazione femminile è la più alta di sempre»

Dopo aver dato i numeri da Bruno Vespa sbagliando, con la calcolatrice alla mano, i calcoli sulle risorse stanziate per la Sanità, la premier Giorgiascivola di nuovo sulla comunicazione. Intervenendo da remoto a Bologna alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Emilia-Romagna, la presidente del Consiglio ha detto: «A dispetto delle femministe, che pensano che la parità di genere si ottenga con ‘la presidenta’ o ‘l’assessora’, sono fiera di poter dire che col mioil tasso disia il più alto di». Quello che la premier intendeva celebrare è il tasso di occupazione, che attestandosi al 53,5 per cento è il più alto da quando esistono le serie storiche. Ma contestualizzando i numeri, la situazione del mercato del lavoro per le donne non è così idilliaca come sembra e mancano riforme strutturali.