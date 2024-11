Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 12 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un’altra serata d’attesa per le estrazioni di. Il jackpot a disposizione del "6" per il concorsodi questa era,12, sfiora i 30 milioni di euro. Nell’ultimadi sabato 9nessuno ha centrato la sestina vincente e nemmeno un “5+1”. Il giorno precedente, venerdì 7, un fortunato giocatore di Bergamo invece si è portato a casa poco più di 34 milioni grazie a un “5” centrato con una schedina giocato alla tabaccheria Mazzoleni di via Camozzi. L’ultima sestina vincente invece è stata centrata lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando un fortunato si è aggiudicato 89 milioni e 200mila di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.