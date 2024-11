Anteprima24.it - Donne, “la violenza economica e la via per l’indipendenza”

Tempo di lettura: 2 minutiIn prossimità della “Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle” il Comune di Grottaminarda con la collaborazione della Fidapa Bpw sezione di Grottaminarda, organizza il convegno dal titolo: “Economia della libertà: lae la via per”, una riflessione collettiva sulle sfide dell’autonomia finanziaria.L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 18:00 nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda. Introduce e modera Virginia Pascucci, Presidente Consiglio Comunale, delegata alle Pari Opportunità, poi i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Nadia Savino, Presidente Fidapa Bpw sezione di Grottaminarda, Franca Dora Mannarino, Presidente Fidapa Bpw Distretto Sud Ovest e gli interventi di Angela Di Rienzo, Psicologa e Psicoterapeuta, Mario Cerbone, Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania e Mariangela Cassano, Presidente ActionAid Italia, fondatrice della community “che ammiro” e tra le 50 “Most Powerful Women di Fortune Italia” del 2022.