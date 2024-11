Ilrestodelcarlino.it - Dance Dream, casting per il musical ‘Pinocchio’

Alladi Cesenatico partono ie le audizioni di "Pinocchio il", il nuovo spettacolo che debutterà a teatro in primavera. È un appuntamento importante, in cui si assegneano i ruoli per il lavoro del regista Saverio Marconi su licenza della Compagnia Della Rancia con musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti, i tre artisti famosi in tutta Italia e non solo, per aver fatto parte dei Pooh, che è stata a lungo la più importante formazione italiana. I, curati da Chiara Sirri e da Federica e Ilaria Esposito, sono molto attesi dagli allievi della, in quanto si tratta di veri provini, attraverso i quali si ha la possibilità di essere selezionati per un ruolo da protagonisti nel prossimo spettacolo che, dopo un intenso periodo di prove, andrà in scena nella prima parte del 2025.