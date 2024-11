Formiche.net - Dall’Ue 400 miliardi per finanziare la Difesa. Tutti i dettagli

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

L’Unione europea potrebbe realizzare il più grande investimento di sempre sulla, pari a quasi 400di euro. Secondo un articolo del Financial Times, Brussels starebbe valutando di reindirizzare una parte consistente del bilancio comune, circa 392di euro, verso il settore della. I fondi, pari a circa un terzo del Bilancio dell’Ue 2021-2027 (1,211di euro), verrebbero in larga parte ricavati dal Fondo di coesione, lo strumento volto a ridurre le disuguaglianze economiche e a promuovere lo sviluppo tra le varie regioni europee.Le ragioni della mossaL’elezione di Donald Trump a 47simo presidente degli Stati Uniti ha rappresentato (per la seconda volta) una doccia fredda per l’Europa. Dopo quattro anni di amministrazione democratica, tradizionalmente più morbida di quelle repubblicane, è probabile che il nuovo presidente torni a esigere un maggiore sforzo, in termini materiali ed economici, agli Stati europei sul fronte della