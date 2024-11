Ilfattoquotidiano.it - Colpi di pistola contro Vittorio Brumotti e il suo cameraman: stava distruggendo una base operativa degli spacciatori nel bosco

Attimi di panico durante un servizio di “Striscia la Notizia”. Protagonisti della disavventura l’inviatoe il suo. I due erano impegnati in una azione antispaccio in unnel novarese, a Borgomanero., approdato in Piemonte a seguito delle tantissime segnalazioni di cittadini esasperati che si sono rivolti al tg satirico per denunciare lo spaccio di droga che avviene quotidianamente anche alla luce del sole, in un primo momento documenta, con le telecamere nascoste di un gancio, il traffico di stupefacenti.Poi, quando esce allo scoperto per bloccare lo spaccio, i pusher, alcuni dei quali armati di falcetto e bastone, si danno alla fuga. Ma mentre l’inviato è impegnato a distruggere la, sente il rumore di un colpo d’arma da fuoco.