Censurate tutto Grande Fratello Shaila e Lorenzo hanno fatto sesso davanti agli altri inquilini?

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Gatta eSpolveratosuperato il limite, ne è convinta la maggioranza del pubblico social che ora chiede l’esclusione immediata (e in alcuni casi l’oblio) della coppia dalla trasmissione. Una cosa è certe, le immagini che stanno circolando in rete stanno facendo discutere e non poco e Alfonso Signorini difficilmente potrà ignorare il caso. Due sono i video incriminati.>> “Perché milicenziato da Beautiful”., la confessione di Clayton NorcrossIl primo, in cui la coppia è sotto le coperte e sembra intenta ad avere rapporti intimi accanto al letto dove dormivanodue concorrenti. L’altro, conin mutande che si avvicina in maniera piuttosto esplicita a, 2024superano il limiteSui social è polemica: “Un rapporto orale in tv” o “Certe scene andrebbero”.