C’è il progetto comunità educante | Giorno speciale per Lido Tre Archi

Una rete educativa che costruisce amicizia, conoscenza, fiducia e possibilità. È ildinato aTreche il prossimo fine settimana vivrà un momento. Sabato 16 e domenica 17 novembre in Piazza Skanderbeg, Via Pietro Nenni e nei presidi diffusi in tutto il quartiere diTredi Fermo saranno giorni di incontri e laboratori con il coinvolgimento di 20 realtà formali e informali, per costruire una vera integrazione. L’iniziativa è organizzata all’interno di Rive – Ricostruire Insieme Valori Educativi, unselezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, con il patrocinio del Comune di Fermo. IlRIVE, attivo da aprile 2023 ha l’obiettivo di intessere reti finalizzate alla creazione di una, coinvolgendo alcune delle principali realtà territoriali del terzo settore impegnate a vario titolo nell’educazione e nella promozione culturale tra cui On The Road Cooperativa Sociale, Isc Fracassetti–Capodarco, Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali, Università Popolare di Fermo, Università del Tempo Libero, Associazione Bet Onlus, Cumba O.