"Cantico degli amanti – Dalla parte del marito", la nuova raccolta poetica di Sabatina Napolitano

MILANO – La casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno annuncia l’ultimadidal titolo “del”, con la prefazione di Pasquale Vitagliano e la postfazione di Gianpaolo G. Mastropasqua.L’estasi amorosa è imponderabile. Il sentimento amoroso è indomabile. Le forme più comuni per rappresentarlo riempiono di sabbia le mani di chi voglia comprenderlo realmente. Non bastano le frasi rimate nascoste nei cioccolatini, neppure le meccaniche del sesso epigrammatico. Per fare un’esperienza di quanto rovente possa essere la materia dell’amore e nello stesso istante vibrante di una tensione mistica estrema fino al punto in cui dolore e piacere si toccano sorpresi, si può leggere questo– dal lato deldi