Tvzap.it - Calcio in lutto, l’indimenticato difensore muore a 43 anni

Social. Nella serata di lunedì 11 novembre 2024 si è spento un ex giocatore che per decenni ha calcato i campi di calcio della provincia di Torino e che a tante società è rimasto legato nella sua lunga carriera. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti quanti senza parole. Le squadre per cui ha giocato si sono strette in un abbraccio intorno alla famiglia del 43enne. È morto Piero Cerrato, l'ex difensore aveva solo 43 anni. Una terribile notizia ha scosso il mondo del calcio piemontese.