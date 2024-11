Gaeta.it - Aggressione al pronto soccorso di Napoli: infermiera minacciata e picchiata da un paziente

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una nuovaai danni del personale sanitario ha scosso ildell’ospedale Vecchio Pellegrini di. Questo triste episodio si aggiunge a una serie di violenze denunciate dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, un’organizzazione che si impegna a difendere i diritti del personale medico. L’è avvenuta nel pomeriggio, quando unfortemente alterato ha aggredito un’, mettendo in luce problemi di sicurezza nei reparti di emergenza.Dinamiche dell’alIntorno alle ore 14, un uomo di origine algerina è stato portato d’urgenza aldopo essere rimasto coinvolto in una rissa. Giunto al triage, l’di turno, rispettando le consuete pratiche mediche, ha esaminato la ferita dele, constatando che non era grave, gli ha chiesto di rimanere sulla barella in attesa del suo turno.