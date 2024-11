Terzotemponapoli.com - Adriano: “Moratti mi propose di andare in clinica”

: “midiin”.Leite Ribeiro, ex attaccante dell’Inter dal 2001 al 2009, racconta i retroscena più inediti e scomodi della sua carriera, contraddistinta da diversi momenti bui e dalla battaglia coi problemi di dipendenza dall’alcol. Lo fa in un’autobiografia dal titolo “La mia più grande paura”. Questi alcuni dei passaggi più delicati: “Tornavo a casa e trovavo un motivo per bere. O perché c’erano i miei amici, o perché non volevo stare in silenzio, mi sdraiavo in un angolo senza nemmeno riuscire a sognare. Molte persone usano il calcio come valvola di sfogo, io avevo bisogno di una via di fuga dal calcio”.Una vera e propria dipendenza, acuita dallo stato depressivo in cui l’ex giocatore brasiliano iniziò a versare dopo la prematura scomparsa del padre.