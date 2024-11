Gaeta.it - A2A: investimenti di 22 miliardi e obiettivi ambiziosi fino al 2035

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppo A2A ha confermato un piano industriale che prevedeper un totale di 22di euro entro il. Le strategie delineate dal gruppo puntano a una crescita sostenibile, abbinata all’innovazione e a un forte impegno per la decarbonizzazione. Questo piano si propone di garantire una crescita media annua del dividendo di almeno il 4%, evidenziando l’intento di generare valore in un contesto energetico in continua evoluzione.strategicialNel dettaglio, uno deglifondamentali di A2A è raggiungere un margine operativo lordo di 2,4di euro entro il 2027, con una crescita previstaa 3,3nel. Questi traguardi rappresentano una vera e propria sfida per il gruppo, che intende posizionarsi come leader nel settore energetico.