Gaeta.it - 45 milioni di euro per potenziare gli ospedali di Crotone e Lamezia Terme

L'arrivo di fondi significativi per il settore sanitario calabrese rappresenta una tappa cruciale nel processo di adeguamento delle struttureere. Il Ministero della Salute ha annunciato l'approvazione dell'Accordo di programma integrativo, che destina 45diaglidi. Questo investimento è parte del Programma per il rilancio dell'assistenza sanitaria in Calabria, in linea con le normative nazionali e regionali, al fine di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.Dettagli sull'accordo di programmaIl 26 agosto 2024, un accordo significativo è stato firmato tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza Stato-Regioni.