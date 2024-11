Unlimitednews.it - 12^ vittoria di fila per Cleveland, New Orleans ancora ko

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue il magic moment diin questa inizio della regular-season dell’Nba. I Cavaliers toccano quota dodici successi consecutivi battendo in trasferta per 119-113 i Chicago Bulls: a fare la differenza, per gli ospiti, è la ‘mano caldà di Mitchell, capace di contribuire con un bottino personale di 36 punti (26 di LaVine e 20 di Vucevic tra i padroni di casa). Quinta sconfitta di, invece, per i NewPelicans, che si arrendono in volata sul parquet amico per 107-105 ai Brooklyn Nets nonostante i 24 punti di Ingram e i 17 di Missi (17 anche tra i locali per Thomas). Affermazione interna per gli Houston Rockets, che mettono al tappeto i Washington Wizards per 107-92 con 45 punti complessivi della coppia Sengun-Green. Sfruttano il pubblico a favore anche Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, che battono rispettivamente i Los Angeles Clippers (134-128, 45 punti di Gilgeous-Alexander) e i Sacramento Kings (116-96, 34 di Wembanyama).