Zlatan Ibrahimovic indossa l' orologio più chiacchierato del momento

si è assicurato un posto in prima fila sul treno dell'hype. Il biglietto è il nuovo Patek Philippe Cubitus ref. 5822P-001, il modello di punta della nuova collezione della maison. Avvistato questa settimana in occasione della partita Monza-Milan, il complicato segnatempo con cassa in platino era visibile al polso destro del dirigente rossonero grazie al cinturino blu in materiale composito. L'ex calciatore è in compagnia di un altro personaggio famoso: Mark Walhberg, che si è accaparrato il verde ref. 5821/1A-001, ed è stato uno dei primi ad adottare la collezione.Appassionato di orologi,annovera nella sua collezione ogni modello classico, dal Rolex Rainbow Daytona, al Patek Philippe Nautilus, al Daytona John Mayer con quadrante verde, al Submariner Hulk e persino al MoonSwatch Mission to Mars.