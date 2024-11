Ilfoglio.it - Un vocabolario essenziale per la Cop29 di Baku

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

, la capitale dell’Azerbaijan, è cominciata oggi la 29esima conferenza delle Nazioni Unite per il contrasto al cambiamento climatico, che durerà fino al 22 novembre. Babbel, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue creata nel 2007, spesso si occupa anche di analisi linguistiche. Sul Foglio, ad esempio, ci eravamo già occupati di una sua analisi sulle parole chiave della campagna elettorale statunitense. Anche per laha provato a compilare un glossarioper aiutare a decifrare i temi in discussione. A partire ovviamente da Cop. COP - Conference of the Parties (Conferenza delle Parti). È l'incontro annuale dei paesi firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), durante il quale si valutano gli impegni climatici e si stabiliscono nuove strategie globali.