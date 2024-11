Toy Story 5 | un concept art rivela un primo sguardo ad un esercito di Buzz Lightyear

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

Toy5: unartunad undiLa Pixar ha svelato un nuovoart di Toy5 che mostra undimalfunzionanti che si liberano per terrorizzare i giocattoli che i fan conoscono e amano. Il sequel dele più riconoscibile franchise della Pixar vedrà, come noto, la familiare famiglia di giocattoli capitanata da Woody alle prese con la tecnologia che distoglie l’attenzione da loro. Toy5 riunirà così il cast dei film passati dopo l’emozionante addio del sequel del 2019: Tim Allen è stato confermato nel ruolo die dei suoi doppelgänger malvagi, mentre per Woody è previsto il ritorno di Tom Hanks.Quando la Pixar è salita sul palco per presentare la sua prossima serie di film durante la prima grande vetrina del D23 Brasile, la società ha dunque mostrato un nuovo pezzo diart che raffigura la nuova minaccia di Toy5 che emerge per la prima volta.