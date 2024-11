Bollicinevip.com - Tommaso Zorzi commenta il calo di popolarità dopo il GF: “Sto facendo altro”

Leggi l'articolo completo su Bollicinevip.com

il Grande Fratello la sua ‘fama’ non è più la stessa, le rivelazioni disvela come ha reagito quando la suaè diminuitasi è aggiudicato la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lui era già molto noto sui social, quella esperienza televisiva, però, fece aumentare incredibilmente la sua.A distanza di qualche anno quella fama è decisamente diminuita, ospite a Elle Active l’ex gieffino ha fatto sapere come ha reagito di fronte a questoe su cosa si sta concentrando. Tra le varie cose ha detto: “Ad esempio io quando ho vinto il Grande Fratello Vip, l’anno del Covid. Una delle edizioni più viste, una delle finali più viste. cioè io sono uscito dalla casa del Grande Fratello che ero veramente.