Chietitoday.it - Stop alla caccia al cervo, Marsilio e Imprudente: "Attendiamo serenamente giudizio di merito del Tar"

Leggi l'articolo completo su Chietitoday.it

"Inrecente ordinanza del Consiglio di Stato, prendiamo atto del pronunciamento con serenità e fiducia nei confronti dell’autorità giudiziaria, così come non abbiamo prodotto alcuna euforica considerazione in occasione della precedente ordinanza del Tat che non ha accolto la richiesta.