Bergamonews.it - Scontro tra un’auto e un monopattino, 54enne in gravi condizioni

Curno. Si trova inilche si è scontrato conalla guida del suoa Curno nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 novembre).I soccorsi sono stati allertati alcuni minuti dopo le 16 per unoin via Toscana, all’incrocio con via Merena.Frammentarie le prime informazioni sullo schianto: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Secondo una prima ricostruzione ilstava procedendo in contromano e sarebbe entrato a contatto con l’auto, che si trovava in fase di immissione su via Merena. Ilè stato trasportato al Papa Giovanni XXIII in codice rosso, massimatà, dove è stato intubato: l’uomo ha riportato traumi al volto, torace, schiena e ad un arto superiore.Intorno al luogo dell’incidente si è rapidamente intensificato il traffico con lunghe code registrate in tutta l’area.