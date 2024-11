Thesocialpost.it - Passeggero tenta di aprire portellone di emergenza: panico a bordo dell’aereo

Momenti di terrore si sono vissuti su un volo della Korean Air il 7 novembre scorso, quando unhato dila porta didel velivolo. Sui social è diventato virale il video che mostra gli assistenti di volo che affrontano l’uomo la cui identità non è ancora stata resa nota.Leggi anche: Terrore a Fiumicino: motore di un aereo in fiamme durante il voloSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli assistenti di volo sono intervenuti dopo aver notato l’uomo seduto senza permesso su una poltrona assegnata all’equipaggio di cabina, durante il volo della compagnia coreana partito da Bangkok, in Thailandia, e diretto a Incheon, in Corea del Sud.Il video della tragedia sfiorata sull’aereoNel video si vedono gli assistenti di volo che bloccano ilmentre afferra la maniglia dele cerca probabilmente di aprirla.