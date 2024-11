Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Matteuzzi, la sentenza in Appello: confermato l’ergastolo a Padovani

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 novembre 2024 – Giovanniè stato condannato alanche inper l’di Alessandra, assassinata a colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. Laè stata letta dal presidente della Corte d’Assise Domenico Stigliano. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dell'avvocato generale dello Stato Ciro Cascone e della sostituta pg Adele Starita. I due rappresentanti della pubblica accusa avevano infatti chiesto la conferma dell'ergastolo per l'imputato, che oggi era presente in aula e che durante l'udienza ha anche fatto delle dichiarazioni spontanee. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. L’ossessione diper Alessandra"Ho un’ossessione per Alessandra, penso a lei tutti i giorni e so che c'è qualcosa che non va, questo mi fa soffrire".