Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Dramma nel calcio: Luca è morto così a soli 16 anni

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Le speranze si sono affievolite con il passare delle ore, fino altico annuncio: èIsidori, 16enne di Sirolo nelle Marche che venerdì 8 novembre poco dopo le 20 era rimasto coinvolto in un incidente in via del Conero a Numana, nei pressi del distributore Is e della rotatoria. L’impatto tra la sua moto e una jeep guidata da un uomo del posto è stato molto violento. Leggi anche: “I migranti devono tornare in Italia”: Albania, i giudici di Roma rinviano alla Corte UeIn queste ore è stata dichiarata la sua morte cerebrale a Torrette. Il ragazzo, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, avrebbe battuto la testa sull’asfalto dopo essere sbalzato dal sellino. Era in stato di incoscienza e non rispondeva agli stimoli. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai soccorritori chenno caricato in ambulanza.