Meno assunzioni e più precarie | a novembre atteso un nuovo stop al mercato del lavoro

Se serviva un’altra prova che ildele, in generale, l’economia in Italia stanno rallentando, eccola servita. Le imprese prevedono una flessione nelledel mese dirispetto allo scorso anno e anche nel trimestre che va daa gennaio. Lo scenario emerge dai dati del Bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero dele più: le previsioni delle imprese perNel mese dile imprese prevedono più di 427milae per il trimestre che arriva fino a gennaio 2025 ne stimano 1,3 milioni. La flessione è dello 0,7% mensile e del 2,6% trimestrale, che vuol dire – in questo secondo caso – 34milainrispetto a un anno fa. Le imprese segnalano un’elevata difficoltà di reperimento per ben il 47,9% delleprogrammate.